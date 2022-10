Brand Factory auf der Überholspur

Offenbach am Main (ots) -Höher, schneller, weiter: Die Offenbacher Growth-Marketing-Agentur BRAND FACTORY® setzt ihren rasanten Wachstumskurs fort, gewinnt neue, spannende Großetats in verschiedenen Bereichen und eröffnet einen zweiten Standort in Mannheim.Nach der Übernahme der Markenagentur burnthebunny im Juli 2022 ist BRAND FACTORY® weiter auf der Überholspur. So konnte ihre auf die öffentliche Hand spezialisierte Unit BRAND connect unlängst zwei große Etats gewinnen, mit der sie ihre Kompetenz im Bereich der Image- und Nachwuchskampagnen weiter untermauert.Dabei handelt es sich zum einen um die Fachkräfteoffensive Kindertagesbetreuung des Landes Rheinland-Pfalz. Diese hat zum Ziel, die Wichtigkeit und Attraktivität des Berufsfeldes der Kindertagesbetreuung herauszustellen. Dazu ist die Kampagne insbesondere dort unterwegs, wo sich die jugendliche Zielgruppe bevorzugt aufhält: nämlich online. Zum anderen unterstützt BRAND connect nun auch die Umsetzung der Imagekampagne Lehrerberuf des Hessischen Kultusministeriums. In deren Rahmen hat sie eigene, auf die Zielgruppe zugeschnittene Formate zur Mobilisierung potenzieller Nachwuchs-Lehrkräfte an hessischen Schulen entwickelt."Beide Kampagnen betreffen wichtige, gesamtgesellschaftliche Themen", sagt Joanna Cimring, Geschäftsführerin von BRAND connect. "Denn die Tatsache, dass schon sehr bald sehr viele Erzieher*innen und Lehrer*innen fehlen werden, ist hinreichend bekannt und belegt. Es erfüllt uns daher mit Stolz, mit unserer Arbeit vielleicht ein Stück weit zur Fachkräftesicherung in diesen Bereichen beitragen zu können."Auch in anderen Feldern kann BRAND FACTORY® Zuwachse vermelden. Im Mai 2022 hat sie ihr zweites Büro mitten in der Metropol-Region Mannheim eröffnet - und dort gleich zwei neue Kunden an Land gezogen: Den auf die Produktion von fester Naturkosmetik spezialisierten Kosmetikhersteller ideaPro unterstützt BRAND FACTORY® mit einem neuen Corporate Design und einem Website-Refresh sowie einer Selling Story und einer B2B-Kampagne bei seiner Neuausrichtung. Und aus dem neuen, innovativen Konzept der Wissing Brillenarchitektur, Brillenfassungen aus 100 % recyceltem Acetat zu produzieren, hat sie die Marke realcycle® entwickelt. Dazu gehört neben der Kreation der Kampagnenmotive auch das Packaging, eine Microsite, ein Mailing-Tool, eine Social-Media-/Influencer-Kampagne und B2B-Intensivierung."BRAND FACTORY® ist eine Growth-Marketing-Agentur - und der Name ist Programm: nicht nur für unsere Kund*innen, sondern auch für uns selbst", so Geschäftsführer Christian Trachsel. "Sowohl geografisch als auch thematisch stellen wir uns Schritt für Schritt breiter auf. Und der nächste Schritt steht kurz bevor: Konsequent gehen wir den Weg einer Growth-Marketing-Agentur auch im Bereich digitale Mehrwert-Angebote weiter und steigen groß in die Bereiche Social-Media-, Influencer- und NFT-Marketing ein. Es bleibt also spannend bei BRAND FACTORY®."Weitere Informationen zu BRAND FACTORY® sowie ihren neuen Imagefilm finden Sie unter: https://www.brand-factory.deZum jetzigen Zeitpunkt konzipiert die im Jahr 2000 gegründete BRAND FACTORY® mit mehr als 50 Mitarbeiter*innen Kampagnen für über 80 Marken aus Industrie und öffentlicher Hand. Die Unit burnthebunny ist als erste Gen-Z-Agentur in Deutschland auf die Kreativkonzeption und Kampagnenentwicklung für junge Zielgruppen spezialisiert; die Unit BRAND connect betreut neben den beschriebenen Etats derzeit auch die hessenweite Informations- und Kommunikationskampagne zur Stärkung der Teilzeit-Ausbildung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (seit Frühjahr 2022) sowie die Image- und Nachwuchskampagnen "Durchstarter" der IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (seit 2018) und "vonAzuB" des Hessisches Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (seit 2020).Pressekontakt:Christian TrachselGeschäftsführerBRAND FACTORY® GmbHTel.: +49 (0) 69 8700123-12christian.trachsel@brand-factory.deOriginal-Content von: Brand Factory GmbH, übermittelt durch news aktuell