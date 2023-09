Branchenverband PCA: Autoabsatz zieht im August überraschend an

PEKING (dpa-AFX) - Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China hat sich im August die Nachfrage überraschend wieder belebt. Die Zahl der Auslieferungen sei im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 1,9 Millionen Autos gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Donnerstag in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Ende August hatte der Verband noch mitgeteilt, dass der Absatz erneut zurückgegangen sein könnte und ein Minus von etwas mehr als ein Prozent auf 1,85 Millionen Autos in Aussicht gestellt.

Im Juni und Juli war der Absatz im Jahresvergleich gefallen. Hintergrund des in den beiden Monaten mauen Abschneidens sind Kaufanreize im Vorjahr, welche die Volksrepublik gemacht hatte, um die Autokonjunktur nach Einbußen der Covid-Pandemie wieder anzukurbeln.

Der chinesische Automarkt ist für die deutschen Hersteller BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen (inklusive Audi und Porsche ), besonders wichtig, denn das Land ist für sie in aller Regel der größte Einzelmarkt.

Im stark wachsenden Geschäft mit Elektroautos haben deutsche Anbieter dort aber einen schweren Stand. Die Wolfsburger Kernmarke VW Pkw etwa musste in diesem Jahr den über Jahrzehnte gehaltenen Titel des Marktführers in China an den Elektroautobauer BYD abgeben, auch Audi hat Probleme./zb/stk