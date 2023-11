Branchenführer Magic Tavern und Aptoide geben neue strategische Partnerschaft bekannt

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Magic Tavern, der äußerst erfolgreiche Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, und Aptoide, der führende alternative App-Store, gaben heute eine neue Partnerschaft zur Integration der Spiele von Magic Tavern in Catappult, die Vertriebsplattform von Aptoide, bekannt.Durch diese Partnerschaft erhält Magic Tavern Zugang zu Aptoides globaler Nutzerbasis von mehr als 150 Millionen monatlich aktiven Nutzern und profitiert von Catappults einzigartigem globalen Netzwerk von App-Stores sowie einer Reihe von Dienstleistungen, die es Entwicklern ermöglichen, weltweit und in allen wichtigen Märkten zu wachsen.Eine Zusammenarbeit zur Eroberung internationaler Schlüsselmärkte„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Aptoide, um unsere Spiele einem neuen Publikum zugänglich zu machen", sagte Catherine, Platform Relationship Manager von Magic Tavern. „Die globale Reichweite und das Engagement von Aptoide, den Nutzern einen einfachen Zugang zu den besten Apps und Spielen zu bieten, machen das Unternehmen zum perfekten Partner für uns. Diese Partnerschaft wird uns helfen, neue Spieler in internationalen Schlüsselmärkten zu erreichen und unser Geschäft weltweit auszubauen."„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Magic Tavern und die Integration in unsere Vertriebsplattform Catappult", sagte Paulo Trezentos, CEO von Aptoide. „Magic Tavern ist ein führender Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen mit einem Portfolio von hochwertigen, sehr ansprechenden Spielen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft sowohl beiden Unternehmen als auch unseren Nutzern zugute kommen wird. Magic Tavern wird Zugang zu unserer globalen Nutzerbasis erhalten und Aptoide-Nutzer werden Zugang zu den fantastischen Spielen von Magic Tavern erhalten."Eine perfekte ErgänzungAls führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen hat sich Magic Tavern einen Namen für die Entwicklung und den Vertrieb hochwertiger Handyspiele verschiedener Genres gemacht. Das vielfältige Portfolio von Magic Tavern umfasst Spiele, die in der Mobile-Gaming-Community großen Anklang gefunden haben. Mit seinem Engagement für fesselnde Spielerlebnisse ist Magic Tavern die perfekte Ergänzung für Aptoide und seine Vertriebsplattform Catappult.Die Stärke von Aptoide liegt in strategischen Kooperationen, von denen GamesHub, eine sorgfältig kuratierte Plattform für die Entdeckung von Premium-Apps, die in Zusammenarbeit mit Digital Turbine eingerichtet wurde, als jüngster Meilenstein hervorsticht. Das Ziel von GamesHub ist es, bis Ende 2023 auf 80 bis 100 Millionen Geräten in den Vereinigten Staaten über Anbieter wie Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket und BLU US verfügbar zu sein.Eine leistungsstarke Plattform mit wichtigen Tools für Entwickler„Die leistungsstarke Vertriebsplattform von Aptoide und die umfangreiche Toolbox zur Unterstützung von Entwicklern können Magic Tavern helfen, internationale Märkte zu erobern und sein Geschäft auszubauen", sagte Álvaro Pinto, COO von Aptoide. „Wir sind immer bestrebt, unseren neuen Partnern die bestmögliche Unterstützung zu bieten, angefangen bei unserem nahtlosen Integrationsprozess bis hin zu unserer Werbekraft, unserem einfachen und sicheren Zahlungssystem und unseren branchenweit besten Anti-Betrugs-Lösungen. Wir freuen uns darauf, Magic Tavern dabei zu helfen, seine Ziele zu erreichen."In Verbindung mit den erstklassigen Betrugsbekämpfungssystemen des Unternehmens und der Unterstützung des Steuermanagements in mehreren Ländern schafft die Integration des AppCoins Wallet eine sichere und transparente Umgebung für Entwickler, die es ihnen ermöglicht, sich auf die Entwicklung herausragender Spiele zu konzentrieren. Die AppCoins Wallet-Unterstützung bietet Entwicklern mehrere Vorteile, darunter verbesserte Monetarisierung, die Förderung von Innovation und gegenseitigem Vertrauen und natürlich ein erweitertes Gesamtnutzererlebnis.Die Partnerschaft von Magic Tavern und Aptoide ist eine großartige Nachricht für die Mobile-Gaming-BrancheDie Zusammenarbeit zwischen Magic Tavern und Aptoide stellt eine strategische Ausrichtung dar, die darauf abzielt, einen größeren Wert für beide Unternehmen zu schaffen und das Erlebnis für mobile Gamer weltweit zu verbessern. Mit dem Fokus auf einen sicheren, effizienten und breiteren internationalen Vertrieb und der Verpflichtung, den Prozess des Erreichens eines breiteren Publikums zu beschleunigen, ist diese Partnerschaft eine großartige Nachricht für die Spieler und die Mobile-Gaming-Branche.Informationen zu AptoideAptoide ist die bahnbrechende Plattform für den App-Vertrieb und die Zahlungsabwicklung. Sie ist auf mehreren Kanälen erhältlich, darunter Android, Web, TV, Auto und iPhone und hat über 430 Millionen Nutzer, 10 Milliarden Downloads und 1 Million Apps. Aptoide bietet auch OEMs und Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, ihren eigenen App-Store auf der Grundlage einer API- oder Co-Branding-Lösung zu betreiben.
https://en.aptoide.com/
KONTAKT: press@aptoide.com