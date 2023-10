Branchenexperten: Chinesische Autobauer erobern ihren Heimatmarkt

MÜNCHEN/PARIS (dpa-AFX) - Angesichts der rasch steigenden Marktanteile chinesischer Autobauer in China sieht das Beratungsunternehmen Inovev "die nichtdeutschen europäischen und koreanischen Automobilhersteller am stärksten gefährdet". Die deutschen Hersteller profitierten von ihrem Premiummarken-Image, dürften in den nächsten Jahren aber weiter Marktanteile verlieren, schrieben die französischen Branchenexperten in einer am Montag veröffentlichten Marktstudie. Der US-Hersteller Tesla profitiere dagegen von der steigenden Nachfrage nach E-Autos.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres beträgt der Marktanteil der chinesischen Autohersteller in China ohne Gemeinschaftsfirmen demnach gut 55 Prozent. Fast jedes vierte verkaufte Auto in China sei inzwischen ein Batterieauto (BEV), jedes zehnte ein Plug-in-Hybrid. Der Marktanteil der chinesischen Autohersteller in diesem wachsenden Segment betrage 79 Prozent und "steigt von Monat zu Monat", heißt es in der Analyse von Inovev. Tesla komme auf 17 Prozent der BEV-Verkäufe in China, die Europäer auf 8 Prozent, die Japaner, Koreaner und Amerikaner außer Tesla insgesamt nur auf 3 Prozent.

Der Marktanteil der europäischen Autokonzerne in China sei seit 2019 von 24 Prozent auf 19 Prozent gesunken. Die japanischen Autobauer hätten noch 15 Prozent, die koreanischen nur noch 2 Prozent Marktanteil. Die Amerikaner haben demnach ihren Anteil dank Tesla bei 9 Prozent gehalten./rol/DP/stw