Brambles Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Brambles":

Die technische Analyse der Brambles zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 13,95 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 13,66 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,08 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 13,37 AUD, was einer Distanz von +2,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Brambles in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Brambles führen zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Brambles beträgt derzeit 3,52 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,01 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche erzielte Brambles in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,18 Prozent, was einer Outperformance von +7,75 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Brambles um 1,53 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Brambles ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.