Brambles Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Brambles-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Brambles weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Brambles somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Brambles diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Brambles im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 3,17 % aus, was 2,92 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,09 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brambles bei 19,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 43 Prozent liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 34,24 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.