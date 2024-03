Brambles Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Brambles":

Die technische Analyse der Brambles-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 14,11 AUD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 15,48 AUD verzeichnet, was einer Abweichung von +9,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,59 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +6,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Brambles-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Brambles liegt bei 23,08, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 39,38 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Brambles-Aktie bei 30,3 Prozent, was um 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 7,28 Prozent, wobei Brambles mit 23,02 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Brambles derzeit eine Rendite von 3,17 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 2,95 Prozentpunkte beträgt.