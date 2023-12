BramblesADR Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aktie von Brambles wird aufgrund verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung mit 19,51 um 28 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf fundamentalen Analysen.

In Bezug auf die Dividende von 3,52% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,63% wird die Ausschüttung von Brambles als niedriger bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Brambles waren. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral an zwei Tagen. Basierend auf diesem Bild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brambles liegt bei 51,47, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.