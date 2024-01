Brainsway Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Brainsway-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt interessante Erkenntnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 629,28 ILS, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1207 ILS liegt (+91,81 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1060,72 ILS) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von +13,79 Prozent Abweichung ein positives Bild. Insgesamt wird die Brainsway-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich mit anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt sich ebenfalls eine starke Performance. Brainsway weist eine Rendite von 28,39 Prozent auf, während die durchschnittliche Rendite in diesem Sektor bei 0 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz, also der Stimmung rund um die Aktie, ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Brainsway bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 48,26 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 45,54 für 25 Tage eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.