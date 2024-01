Brainstorm Cell Therapeutics Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Brainstorm Cell Therapeutics hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, da der aktuelle Kurs von 0,28 USD um +33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -81,33 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Brainstorm Cell Therapeutics in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Brainstorm Cell Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Brainstorm Cell Therapeutics als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brainstorm Cell Therapeutics vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3471,43 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0,28 USD beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Brainstorm Cell Therapeutics liegt bei 20, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für die Brainstorm Cell Therapeutics bewegt sich bei 48, Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.