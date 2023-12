Brainstorm Cell Therapeutics Aktie: Lieber beobachten als handeln

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Brainstorm Cell Therapeutics-Aktie eine Bewertung von "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen liegen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu der Aktie. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 10 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 4247,83 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 0,23 USD liegt. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Brainstorm Cell Therapeutics aktuell bei 0,23 USD, was +15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie allerdings als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -84,87 Prozent liegt. Die charttechnische Einschätzung für die beiden Zeiträume fällt insgesamt als "Neutral" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,45 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis basiert, liegt bei 46,58 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Brainstorm Cell Therapeutics bei -87,78 Prozent, was mehr als 103 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 21,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Brainstorm Cell Therapeutics mit 109,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.