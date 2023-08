Brainchip Holdings-Aktie: Stürzt ab!

Aktionäre von Nvidia fiebern bereits mit Erwartung der Präsentation der Quartalszahlen in dieser Woche entgegen. Aufgrund ihrer KI-Geschäfte erwarten viele Marktbeobachter neue Rekorde und die Euphorie ist dementsprechend hoch.

Im Gegensatz zu Nvidia erlebt die Aktie von Brainchip Holdings zurzeit keine positive Entwicklung. Am Dienstag startete sie mit Verlusten von 7,40 Prozent in den Handel und fiel auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 0,19 Euro. Obwohl das Unternehmen an sogenannten neuromorphen Chips arbeitet, die ideal für KI-Anwendungen sein sollen, scheint eine Trendwende weit entfernt.

Brainchip Holdings: Keine Neuigkeiten

Seit geraumer Zeit gibt es keine nennenswerten Updates mehr von Brainchip,. Unterdessen versorgt sich der Rest der Welt mit Nvidias Chips und es stellen sich Fragen über die Marktreife des...