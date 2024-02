Brain Biotechnology Research and Information Network Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Bio-Tech-Firma Brain Biotech schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemiebranche basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,19 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,19 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Der 7-Tage-RSI für Brain Biotech liegt derzeit bei 19,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI für Brain Biotech weder im überkauften noch im überverkauften Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Brain Biotech daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Punkt unserer Analyse.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung in Bezug auf Brain Biotech in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Brain Biotech auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Brain Biotech im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,37 Prozent erzielt. Das liegt 24,07 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,3 Prozent) der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -18,3 Prozent, was bedeutet, dass Brain Biotech aktuell 24,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.