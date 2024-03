Brain Biotechnology Research and Information Network Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Brain Biotech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,37 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,42 Prozent verzeichnet, liegt Brain Biotech auch hier deutlich darunter, mit einer Rendite von 26,94 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brain Biotech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,08 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,9 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,77 EUR) zeigt eine ähnliche Entwicklung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brain Biotech-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,01) weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Brain Biotech.