Brain Biotechnology Research and Information Network Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die aktuelle Dividendenpolitik von Brain Biotech wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -5,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Chemiebranche liegt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 51,85 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 62 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage sowie der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der Schlusskurs von 3,41 EUR weicht um -26,03 Prozent vom 200-Tage-Durchschnitt ab und um -8,58 Prozent vom 50-Tage-Durchschnitt. Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Brain Biotech in den letzten 12 Monaten um 52,78 Prozent unter der Durchschnittsrendite der "Chemikalien"-Branche liegt. Insgesamt führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

