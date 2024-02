Brain Biotechnology Research and Information Network Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktienkurs-Performance von Brain Biotech in den letzten 12 Monaten betrug -42,37 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -17,31 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Brain Biotech eine Underperformance von -25,05 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -17,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Brain Biotech 25,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 46,24, was darauf hindeutet, dass Brain Biotech weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brain Biotech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,15 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3,83 EUR weicht somit um -7,71 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 3,68 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,08 Prozent) des letzten Schlusskurses liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Brain Biotech-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Brain Biotech wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brain Biotech zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Brain Biotech.