BrainCool AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen konnte bei Braincool eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Braincool für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,33 EUR, was einer Abweichung von +22,73 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,42 EUR, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 58,93 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist Braincool im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 6,04 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.