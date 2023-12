BrainCool AB Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Braincool-Aktie liegt bei 51 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI für die letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 39,76 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Braincool liegt momentan bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,14 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung und Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating für die Braincool-Aktie.