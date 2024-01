BrainCool AB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Braincool überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt ebenfalls als "Gut" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Dieses Kriterium wird daher mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe daher ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Braincool mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (6,04 %) niedriger. Die Differenz von 6,04 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Braincool liegt bei 58,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 54,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält Braincool ein Rating von "Neutral".