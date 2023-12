BrainCool AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Braincool schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies sind 6,18 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 6,18 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Braincool in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Braincool unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Braincool eingestellt waren. Es gab zwei positive und ein negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Braincool liegt bei 87,18, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".