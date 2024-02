BrainCool AB Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Für die Braincool-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem RSI auf 25-Tage Basis verglichen (57,89), wobei auch hier ein "Neutral"-Rating für die Aktie resultiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,35 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,371 EUR um +6 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,41 EUR, was einer Abweichung von -9,51 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Braincool von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine positive Einschätzung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Braincool in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.