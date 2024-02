BrainChip Holdings ist zurück!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Brainchip. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dynamik eines Aktienkurses kann mithilfe des Relative Strength-Index, RSI, bewertet werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Brainchip-RSI ist mit einer Ausprägung von 6,67 Grundlage für die Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 13,73, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brainchip-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,27 AUD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.355 AUD) deutlich darüber (Unterschied +31,48 Prozent). Die Aktie wird auf dieser Basis damit als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt, zeigt sich ein positiver Trend. Für diesen (0,19 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+86,84 Prozent Abweichung). Die Brainchip-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Beiträge zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen für Brainchip. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Brainchip-Aktie.