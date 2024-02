BrainChip Holdings Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Brainchip-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,28 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,16 AUD, was einem Unterschied von -42,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Brainchip-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Aktie wird bezogen auf die Anlegerstimmung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz am Markt zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Brainchip liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 57,89 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.