BrainChip Holdings-Aktie: Verpasste Chance?

In 2021, noch bevor der ChatGPT Hype einsetzte, erregte Brainchip Holdings an der Börse großes Interesse. Das Unternehmen arbeitet an neuromorphen Chips, die für KI-Anwendungen bedeutende Vorteile versprechen. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein großer Bedarf für diese Technologie besteht.

Allerdings scheint es momentan so als ob es bei Brainchip Holdings in Bezug auf Fortschritte Stillstand gibt. Während Nvidia konventionelle Chips in großen Mengen an Datacenter verkauft und damit künstliche Intelligenzen trainiert, bleibt es bei Brainchip Holdings ziemlich ruhig.

Aktie von Brainchip am Rande

Das erste Halbjahr des laufenden Jahres wurde vom KI-Boom dominiert – eine Entwicklung von der sich das Papier von Brainchip weitgehend isoliert zeigte. Der Aktienkurs rutschte immer weiter ab und schafft es bis heute nicht aus dem...