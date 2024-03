BrainChip Holdings Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Brainchip-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 0,27 AUD für den Schlusskurs bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,35 AUD, was einem Unterschied von +29,63 Prozent entspricht. Aufgrund dieses positiven Wertes und des Übersteigens des 200-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +29,63 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brainchip-Aktie beträgt 80, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 41,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Brainchip.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Brainchip daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen waren neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt erhält die Brainchip-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung, wobei die charttechnische Analyse positiv ausfällt, während der RSI und das Sentiment zu einer negativeren Bewertung führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung der Aktie in Zukunft gestalten wird.