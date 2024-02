BrainChip Holdings Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die technische Analyse der Brainchip-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,285 AUD weicht somit um +5,56 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,18 AUD) liegt mit einer Abweichung von +58,33 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Brainchip von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Brainchip-Aktie bei einem Niveau von 9,52 auf 7 Tagen und 18,92 auf 25 Tagen eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt ist die Gesamteinschätzung daher als "Gut" zu bewerten.