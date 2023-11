BrainChip Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Nach der technischen Analyse der vergangenen 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 0,41 AUD für die Brainchip-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,18 AUD, was einer Abweichung von -56,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,24 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine weitere Abweichung von -25 Prozent bedeutet. Daher erhält die Brainchip-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "schlechte" Bewertung. Insgesamt wird Brainchip daher in puncto einfacher Charttechnik als "schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum untersucht und ausgewertet. Dabei hat Brainchip eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und als "gut" eingestuft wird. Allerdings wurde in diesem Zeitraum auch eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird Brainchip daher in diesem Punkt als "schlecht" eingeschätzt.

Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zu Brainchip waren neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "gute" Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral bewertet. Der RSI der Brainchip liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung von 62,96. Insgesamt wird daher der Gesamteindruck als "neutral" bewertet.