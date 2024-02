Braille Energy Systems Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Braille Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 0,045 CAD weicht um -10 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,04 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+12,5 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Braille Energy-Aktie beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation dominierte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung rund um die Braille Energy-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" für die Aktie von Braille Energy.