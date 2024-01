Bragg Gaming Group Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Bragg Gaming nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Bragg Gaming liegt bei 44,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 48,53, was zu einer ähnlichen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Bragg Gaming in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bragg Gaming-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs weicht um +19,62 Prozent ab. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Bragg Gaming-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.