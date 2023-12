Bragg Gaming Group Aktie: Das gab es noch nie!

Das Anleger-Sentiment für Bragg Gaming wurde in den letzten zwei Wochen intensiv in sozialen Medien diskutiert. Dabei überwog an sechs Tagen eine positive Kommunikation, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zu überwiegend negativen Themen gewandelt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Bragg Gaming insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Bragg Gaming wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht und deutet auf eine negative Änderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Bragg Gaming in diesem Bereich die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Bragg Gaming-Aktie von 7,49 CAD eine Entfernung von +32,1 Prozent vom GD200 (5,67 CAD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,53 CAD, was zu einem +14,7 Prozentigen Abstand führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Bragg Gaming-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bragg Gaming ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 20,56, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 39,21 aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.