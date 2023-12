Bragg Gaming Group Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Im Falle von Bragg Gaming wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bragg Gaming derzeit bei 5,7 CAD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 6,8 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,3 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 6,57 CAD, was zu einer Differenz von +3,5 Prozent und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt bei Bragg Gaming einen Wert von 71,26, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 48,82 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung wiederum als "Schlecht" einstuft.

Die Stimmung kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend negative Kommentare zu Bragg Gaming abgegeben. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Bragg Gaming in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Schlecht". Somit wird Bragg Gaming hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.