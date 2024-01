Bragg Gaming Group Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Bragg Gaming in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält. Es wurde deutlich mehr über Bragg Gaming diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bragg Gaming-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,83 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,85 CAD liegt deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 6,81 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Bragg Gaming in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bragg Gaming-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass Bragg Gaming sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf den technischen Indikatoren eine eher negative Bewertung erhält.