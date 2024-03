Bragg Gaming Group Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Bragg Gaming als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50, während der Wert für den RSI25 bei 55,37 liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung bezüglich Bragg Gaming hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bragg Gaming, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, während sie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.