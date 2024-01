Bragg Gaming Group Aktie: Ist das noch normal?

Die Kommunikation im Netz und die Stimmung unter Anlegern sind wichtige Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Bragg Gaming ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Bragg Gaming derzeit 4,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt der Kurs 20,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer guten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie von Bragg Gaming derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für Bragg Gaming eine neutrale bis gute Bewertung, basierend auf der Kommunikation im Netz, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.