Bragg Gaming Group Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Bragg Gaming-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,4, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Bragg Gaming-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von großer Bedeutung und liefert wichtige Informationen über die Stimmung der Anleger. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vor allem negative Meinungen über die Bragg Gaming-Aktie dominierten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Bragg Gaming-Aktie einen Stand von 5,75 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6,9 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,64 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bragg Gaming-Aktie daher ein "Gut"-Rating.