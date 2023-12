Braemar Shipping Services Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Braemar schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Verkehrsinfrastruktur eine Dividendenrendite von 4,72 % aus. Dies liegt um 6,67 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 11,39 %. Der niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Braemar derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 152,17 GBP, während der Kurs der Aktie bei 275 GBP liegt, was einer Abweichung von +80,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 135,6 GBP, was einer Abweichung von +102,8 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt dies die Bewertung als "Gut".

Im Vergleich zum Aktiendurchschnitt im Sektor "Industrie" erzielte die Braemar im letzten Jahr eine Rendite von -9,41 Prozent, was 14,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 20,46 Prozent, wobei Braemar aktuell 29,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Braemar-Aktie überkauft ist, mit einem RSI von 75 in den letzten 7 Tagen. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 9,26, was bedeutet, dass Braemar hier überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Braemar-Aktie.