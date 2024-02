Braemar Shipping Services Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 47 für die Braemar-Aktie, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 69,48, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Braemar.

In Bezug auf die Dividende liegt Braemar mit einer Dividendenrendite von 4,49 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (7,49 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Braemar. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Braemar werden auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Braemar ergab kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Note "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Braemar.