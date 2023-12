Braemar Hotels, Resorts Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Braemar Hotels & Resorts Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,5 USD deutlich darunter liegt (-24,92 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 2,47 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,21 Prozent) ist. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Braemar Hotels & Resorts Inc-Aktie auf 7-Tage-Basis liegt bei 34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 52,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für die Braemar Hotels & Resorts Inc-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 180 Prozent darstellt, was erneut zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Braemar Hotels & Resorts Inc-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzungen.