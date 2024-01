Braemar Hotels, Resorts Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Braemar Hotels & Resorts Inc liegt bei 79,31, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 45,86 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Braemar Hotels & Resorts Inc-Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 201,72 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,32 USD lag und somit 26,58 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,16 USD liegt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 2,37 USD ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Braemar Hotels & Resorts Inc-Aktie, wobei die technische Analyse eher negativ ausfällt, die Analysteneinschätzung jedoch positiv ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Wochen gestalten werden.