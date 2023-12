Brady Aktie: Das ist einfach klasse!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Brady eine Rendite von 25,69 Prozent erzielt, was mehr als 121 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,39 Prozent, was bedeutet, dass Brady mit 19,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Brady derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", wobei der Unterschied 3,57 Prozentpunkte beträgt (1,72 % gegenüber 5,29 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Brady eingestellt waren, mit insgesamt 12 positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Brady daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Brady liegt bei 42,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 25,3, was darauf hinweist, dass Brady überverkauft ist. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt.