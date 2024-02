Brady Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Brady schüttet eine Dividendenrendite von 1,52 % aus, was 3,69 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,21 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der Brady liegt bei 45,17, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Brady daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral". Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Brady mit 18,78 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -4,53 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

