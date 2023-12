Bpost ADR Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Bpost: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von Bpost liegt derzeit bei 0 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bpost in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie mit einem "Gut" bewertet.

Bezüglich des Aktienkurses verzeichnete Bpost in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,03 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche, deren durchschnittliche Performance bei 0 Prozent liegt, zeigt sich eine Underperformance von -13,03 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, liegt Bpost um 13,03 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bpost-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,61 EUR liegt, was einer geringen Abweichung von +2,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,84 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -2,64 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Bpost-Aktie in der Charttechnik insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass die Bpost-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei die Gesamtbewertung auf "Gut" und "Neutral" hinausläuft.