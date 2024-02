Bpost ADR Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bpost. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 71,98 Punkte, was bedeutet, dass Bpost derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Bpost ebenfalls überkauft, mit einem Wert von 73,87, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die Stimmung der Anleger bei Bpost in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Aspekte hat Bpost ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" liegt Bpost damit weder unter- noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Bpost derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.