Bpost ADR Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Bpost verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,03 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Luftfracht und Logistik"-Branche, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erzielten. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,03 Prozent im Branchenvergleich für Bpost. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent im letzten Jahr, und Bpost verzeichnete eine Unterperformance von 13,03 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bpost beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bpost von Analysten heute eine "Neutral"-Bewertung.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers zu beurteilen, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI von Bpost liegt momentan bei 85,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bpost-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längerfristige 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Bpost weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Bpost eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bpost liegt bei 37,9, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.