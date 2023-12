Bpost ADR Aktie: Endlich geschafft?

Aktuelle Analyse der Bpost-Aktie

Für Investoren, die aktuell in die Aktie von Bpost investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag in Höhe von 0 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, weshalb sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bpost-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,61 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 4,726 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +2,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,88 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (-3,16 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Bpost-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Bpost in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,03 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,03 Prozent im Branchenvergleich für Bpost. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Bpost 13,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend lässt sich festhalten, dass in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zur Bpost-Aktie gemessen wurde. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" führt.