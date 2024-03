Bpm Minerals Ltd Aktie: Aus und vorbei!

Bpm Minerals: Anleger-Stimmung, Technische Analyse und Sentiment im Fokus

Die Aktie von Bpm Minerals wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Meinungsäußerungen der letzten beiden Wochen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Auswertung ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und wir stufen dies daher als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse werfen wir einen Blick auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bpm Minerals-Aktie beträgt derzeit 0,09 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,084 AUD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,1 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Bpm Minerals auf Basis der technischen Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Bpm Minerals-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Bezogen auf den Relative Strength-Index ist die Aktie von Bpm Minerals als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert für sieben Tage liegt bei 82,61, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 70,3 liegt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.