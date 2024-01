Bper Banca-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Bper Banca hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance von 64,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat sich die Bper Banca deutlich besser entwickelt, da der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent liegt. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte die Bper Banca mit einer Rendite von 64,85 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bper Banca derzeit 0,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da sie sich um 15,05 Prozent über dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Stimmung gegenüber der Bper Banca in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war. An neun Tagen war die Stimmung grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Insgesamt waren die Anleger an fünf Tagen überwiegend neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bper Banca bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Somit wird die Aktie auch auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.