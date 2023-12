Bper Banca Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Bper Banca wird derzeit auf neutraler Basis bewertet, wenn man die fundamentalen Kriterien betrachtet. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,23 liegt das Unternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Handelsbanken-Branche weist einen Wert von 0 auf. Dies bedeutet, dass die Bper Banca aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet konnte eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion zur Bper Banca festgestellt werden. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch insgesamt eine neutrale Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes abgeleitet werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bper Banca-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,81 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde mit 3,13 EUR notiert, was einem Unterschied von +11,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (3,21 EUR) im Vergleich zum letzten Schlusskurs ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Bper Banca mit einer Ausschüttung von 1,94 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (0 %) höher. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Bereich der Dividendenausschüttung. Daher wird die Bper Banca derzeit auch in diesem Bereich mit "Gut" eingestuft.