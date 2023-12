Bper Banca Aktie: Grund zur Sorge?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wesentlicher Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Bper Banca hat ein KGV von 4,23, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Analyse von überkauften oder überverkauften Wertpapieren. Der kurzfristige RSI von Bper Banca liegt bei 75, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bper Banca eine Rendite von 1,94 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Daher wird die Aktie positiv bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke bezüglich Bper Banca in den letzten Wochen kaum verändert haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Aktie von Bper Banca aufgrund der verschiedenen Kriterien als neutral eingestuft.