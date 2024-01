Bper BancaADR Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum. Für Bper Banca wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 13,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bper Banca-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 59,2, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Bper Banca also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Bper Banca mit 3,279 EUR derzeit um +0,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +15,05 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bper Banca besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung und neutraler Einstellung der Anleger führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Bper Banca eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Bper Banca ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1, was zu einer positiven Differenz von +1,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bper Banca von Analysten eine "Gut"-Bewertung.